’Quinta Sinfonia’ di Čajkovskij. Sul podio Erina Yashima. Al violoncello Ettore Pagano

Il 16 maggio (ore 21), al Teatro Verdi di Firenze sarà in scena il concerto dell’Ort, Orchestra della Toscana, diretta da Erina Yashima con Ettore Pagano al violoncello. Nel suo secondo programma con l’Ort, Erina Yashima si misura con la ’Quinta Sinfonia’ di Čajkovskij. Composta nel 1888, durante un periodo di turbolenza personale per il compositore, questa sinfonia esplora i temi del destino, della lotta e, infine, del trionfo. Con lei un talento in erba del violoncello: Ettore Pagano, classe 2003 e già una stella internazionale del violoncello. A lui tocca affrontare uno dei concerti più temibili scritti per il violoncello, quello di Dvořák.