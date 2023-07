Quinta Sagra dell'Aria Bona a Marcialla, Musica, Teatro, Gastronomia e Sport

Inizia oggi a Marcialla in piazza Brandi la quinta sagra dell’Aria Bona. Musica, prosa, teatro popolare toscano, dj set tutti da ballare, musica bandistica, eventi sportivi e gastronomia. Ci saranno ospiti come Simone Baldini Tosi e la sua orchestra d’archi, Nasca, Alberto Mons e tanti altri. A cura della Pro Loco Marcialla presieduta da Claudia Pistolesi con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle. Protagonista dell’evento di apertura è il tango con la Tangueria movil. Le musiche saranno eseguite da Andrea Polinelli, Andrea Sartini, Simone ‘ndjaye e Raul Scebba. Domani invece sarà la volta del Duo Classy Classics composto da Angela Tomei e Marzio Pinzauti. Altri appuntamenti musicali da non perdere sono quelli del 14 Luglio, con un omaggio al grande Rino Gaetano, sotto i riflettori “La Dominique Las Bass e modern Jungle band in concerto”, “Erica Mou” che si esibirà il 15, Simone Baldini Tosi e la sua orchestra d’archi il 9 Luglio e il Pe.zza Quartet per la serata conclusiva del 30 Luglio. La sagra è un modello di collaborazione fra diverse associazioni locali, la Filarmonica Verdi Marcialla, l‘Unione Ciclistica Marcialla, l’Associazione Culturale Marcialla, il Circolo Mcl, il Consiglio di frazione, il Comitato del Trofeo Matteotti. Durante tutte le serate sono aperti gli stand e i punti gastronomici. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. La sagra terminerà il 30 luglio.

Andrea Settefonti