Qui prevenire sarebbe possibile

Gabriele

Canè

Ci mancava solo il clochard morto ammazzato sul sagrato di Santa Maria Novella. C’è qualcosa che non quadra nella convivenza civile (?) di questa città. In cui capitano cose che succedono ovunque. Vero. Le baby gang che impazzano assieme a quelle meno baby; i dintorni della stazione diventati bivacco quotidiano di irregolari. "Documenti prego". Se glieli chiedono e se fossero allontanati quelli non in regola, resta un deserto. Per non parlare ovviamente della bambina scomparsa, mentre l’hotel occupato viene (ora) quotidianamente setacciato palmo a palmo. Peccato che questo, come molte altre cose, avvenga dopo. A fattaccio avvenuto. Avverrà anche per il clochard, di sicuro: la ricerca del colpevole dell’aggressione, innanzitutto, con la presenza dello Stato che tenderà ad alzarsi. Almeno per un po’. Del resto, come accennato, qualcosa non quadra. Non solo a Firenze. In Centrale, a Milano è ancora peggio. Anche nelle periferie romane, o in quelle parigine le cose non vanno granché. Ma Firenze non è solo Firenze per la sua bellezza, ma anche per la sua dimensione: città media, non metropoli. In cui gli edifici occupati si contano sulle dita delle mani, i luoghi della mala movida sono sempre gli stessi, ridotti, quelli dello spaccio pure, i movimenti delle micro bande localizzati. Prevedibili. E prevenibili. Qui sta il punto, la domanda legittima che il cittadino può farsi: data situazione e dimensione, e premesso che ovviamente nessun controllo può essere globale, è mai possibile che si faccia o si debba fare più spesso "dopo", mentre il problema poteva essere risolto, ammortizzato "a monte"? Mancano gli uomini in divisa (poliziotti, vigili), nei servizi sociali, o scarseggia la volontà nei Palazzi della politica e della giustizia? Di sicuro quel corpo abbandonato sui gradini di Santa Maria Novella, in una morte antica, ci dice che si può e si deve fare di più. Soprattutto prima.