"Qui mancano 460mila euro" Reggello, è scontro sul bilancio

di Manuela Plastina

"Dalle casse comunali mancano 460mila euro, frutto di minori entrate rispetto al bilancio previsionale 2022. E intanto l’amministrazione è in ritardo nella predisposizione di quello del 2023". L’allarme arriva dal capogruppo comunale di Fratelli d’Italia Oleg Bartolini, supportato in Regione dalla consigliera reggellese Elisa Tozzi (Toscana Domani). All’ultimo consiglio, il rappresentante di FdI ha presentato un’interrogazione sulle minori entrate per colpa di Imu, addizionale Irpef e sanzioni del codice della strada inferiori rispetto a quanto preventivato. "L’amministrazione ha risposto in maniera curiosa – dice Bartolini -: da un lato ha evidenziato il momento difficile per i conti del Comune e dall’altro ha parlato di maggiori entrate, ma minore entità. Emerge una situazione di incertezza. Il ritardo nel previsionale 2023 è indice della cattiva salute dei conti del Comune e dell’incapacità di effettuare scelte serie di programmazione". Per la consigliera regionale Tozzi "non è chiaro se l’amministrazione si renda conto della direzione in cui stanno andando i conti pubblici, ad oggi notevolmente peggiorati. Siamo preoccupati".

Ma il sindaco Piero Giunti rimanda le accuse al mittente. "Abbiamo ben chiara la portata storica, soprattutto le opportunità dei finanziamenti ottenuti dal Pnrr. Il bilancio del Comune è una questione seria: stiamo operando con scrupolosità e diligenza per gestire al meglio tali opportunità, anche in considerazione delle attuali difficoltà legate ai maggiori costi delle materie prime, dell’energia e del gas". Rassicura Tozzi e Bartolini: "La redazione del bilancio rispetterà attendibilità e congruità, principi attestati dal Responsabile del Settore finanziario e verificati dall’organo di revisione".