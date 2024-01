"Questo momento serva a ragionare sull’umanità. Gli oppressi siamo noi"

Generalizzazione, fake news, preconcetti latenti e mai del tutto cancellati. Sono gli elementi che inquinano la Giornata della Memoria di quest’anno e che Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze, teme possano dilagare nella nostra società.

Fink, perché è importante celebrare il Giorno della memoria?

"Commemorare le vittime è importante, ma il Giorno della Memoria serve anche per ragionare su noi stessi, sui meccanismi che ci hanno portato a pensare pericolose le diversità al tal punto da pensare da cercare di perfino di eliminarle. Serve per costruire una società migliore".

C’è il tentativo di sovrapporre la Shoah ad altre tragedie? Che cosa ne pensa?

"Le immagini che ci arrivano da Gaza e Israele sono atroci, e sono davvero addolorato per tutto quello che sta accadendo. La situazione preoccupa tutti, ma sovrapporla al Giorno della Memoria è un’operazione impropria. E il fatto che ci sia una guerra che coinvolge Israele porta con sé un rischio: c’è chi distorce l’attualità perché vorrebbe rovesciare le responsabilità di ottant’anni fa e far passare gli ebrei da oppressi a oppressori".

È quello che sta avvenendo in Italia?

"Questo rischio non sorge neanche per agli altri conflitti in corso, ma in Italia avviene perché c’è un Paese che non ha mai fatto i conti con il periodo fascista e non vede l’ora di trasferire le responsabilità e sminuire le proprie colpe del passato".

L’Europa e l’Italia stanno vivendo una recrudescenza dell’antisemitismo? Perché?

"Riemergono in forma minoritaria le frange mai sopite di antisemitismo. E perché esiste una parte di informazione che distorce le notizie come ottanta fa, seguendo gli stessi schemi".

