"Questa strada non è una pista Fanno le gare quasi ogni sera"

di Sandra Nistri

Vere e proprie gare di velocità in una strada che, certamente, per conformazione non assomiglia a un circuito. I residenti di via Matteotti, direttrice che congiunge via Gramsci con via don Minzoni in una zona non lontana dal centro, lamentano da tempo questo fenomeno: "Ogni sera – racconta Valentina Baldisserotto – siamo costretti ad assistere a corse di auto che partono dal circolo: evidentemente si sfidano, si rincorrono. E spesso da bordo si sentono grida euforiche, o musica ad alto volume. Più volte abbiamo chiamato i carabinieri. In questa strada ci sono molte famiglie con bambini e due fermate di scuolabus nelle vicinanze: è necessario intervenire".

La sede stradale, con la possibilità di parcheggiare su Tra via Contini e il semaforo di via Don Minzoni, non è molto ampia e, più volte i residenti hanno trovato danni alle carrozzerie. Pochi giorni fa, poi, si è verificato un incidente più serio che ha rinnovato le preoccupazioni: "Un’auto, intorno alle 19 – prosegue Valentina – è andata contro altre cinque parcheggiate, provocando gravi danni ai mezzi e molta rabbia per i proprietari, ma anche aumentato la paura di chi abita qui le conseguenze che avrebbe potuto avere l’impatto se ci fossero state persone. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e la strada è stata chiusa al traffico diverse ore per rimuovere i detriti delle auto parcheggiate. Non entro nello specifico della modalità e cause di questo incidente ma voglio ribadire che come residenti, anche con varie mail inviate alla polizia municipale, è da tempo che chiediamo di mettere in sicurezza la strada".

La richiesta sarebbe quella di prevedere in via Matteotti almeno un paio di dossi con l’obiettivo di rallentare la velocità delle auto in transito e garantire la tranquillità di chi abita in zona. Un altro problema segnalato, invece, riguarda la parte iniziale di via Matteotti, nel tratto fino a via Contini: qui il parcheggio è vietato sul lato sinistro della carreggiata ma le auto vengono spesso lasciate in sosta con il restringimento della sede stradale e notevoli problemi per chi transita in zona.