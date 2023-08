"Questa non è buona politica È irrazionalità"

FIRENZE

La scelta di Maurizio Sguanci di passare da Italia Viva a Forza Italia ha creato numerosi malumori all’interno del Pd in Palazzo Vecchio, anche in relazione al ruolo di Sguanci di presidente del Quartiere 1 (da cui si dimetterà oggi). Nicola Armentano (nella foto), capogruppo dem, la sua vice Letizia Perini e Alessandra Innocenti sono sul piede di guerra. "Una scelta assurda e incomprensibile – hanno detto – Non avevamo condiviso, pur rispettandola, nemmeno la scelta di passare a Iv ma passare dai banchi della maggioranza a quelli dell’opposizione per noi va contro ogni principio di buona politica, è una decisione ai limiti della razionalità, denota una mancanza di responsabilità nei confronti della comunità che si rappresenta e si ha rappresentato finora".

N.G.