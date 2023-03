Quercia storica Ecco il percorso di Legambiente

L’età è ragguardevole, le dimensioni anche tanto da farne una vera e propria ‘attrazione’ dal punto di vista naturalistico. La grande quercia monumentale cresciuta sulle rive del Rimaggio non lontano dalla Parancola, in via Redini, è già apprezzata dai sestesi, in particolare da quelli residenti nell’area di Colonnata, ma ora anche chi non abita da queste parti potrà fare conoscenza con l’albero. Da ieri, infatti, un cartello sistemato in zona indica il percorso per raggiungere la quercia.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione Cai Sesto Fiorentino, La Racchetta, Legambiente, Pro Loco e Gruppo Micoecolgico sestese in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino con l’obiettivo di far conoscere ulteriormente questo esemplare ‘d’annata’. La quercia ha infatti un’età approssimativa di oltre 150 anni ed è alta una ventina di metri per quattro di circonferenza. Anche la sua ‘ubicazione’ è particolare: si tratta di uno dei pochi alberi monumentali del nostro territorio cresciuto in un’area aperta al pubblico e liberamente accessibile e non in terreni privati.

S.N.