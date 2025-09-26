Quell’età d’oro che scoprì il fascino delle vacanze. L’esposizione

Fino al 19 ottobre prosegue al MUG2, Museo Ugo Guidi 2 - Museo Solidale di Massa, la mostra ’La Belle Époque scopre l’arte delle vacanze’, a cura di Martina Beccattini e Alessia Limonta. Quel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e lo scoppio della Prima guerra mondiale (circa 1871-1914), viene analizzato nella sua capacità più innovativa, in particolare uno sguardo di meraviglia verso la comunicazione cartellonistica e pubblicitaria rappresentativa del viaggio: il manifesto, nelle sue ammiccanti e incentivanti proposte di svago e vacanza.

La mostra ricostruisce lo sviluppo di una cultura di benessere ambìta e perseguita da una moltitudine di persone. Si assistette inoltre ad un incremento del turismo come Chamonix, Baden-Baden o San Pellegrino, che vennero trasformate dalle proposte e dal gusto di villeggianti in cerca di nuove strutture e relax.

Anche le ricorrenze patronali, eventi culturali e ludici, si trasformarono in eventi internazionali: tra la fine dell’Ottocento e il 1914, ad esempio, il Carnevale si trasformò in un evento internazionale, artistico e sociale, molto diverso dalla celebrazione popolare e spontanea dei secoli precedenti. I festeggiamenti assunsero un tono raffinato e teatrale, diventando occasione di ritrovo per le élite europee in cerca di svago e novità.