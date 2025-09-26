La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
CronacaQuell’età d’oro che scoprì il fascino delle vacanze. L’esposizione
26 set 2025
OLGA MUGNAINI
Cronaca
Quell’età d’oro che scoprì il fascino delle vacanze. L’esposizione

Fino al 19 ottobre prosegue al MUG2, Museo Ugo Guidi 2 - Museo Solidale di Massa, la mostra ’La Belle...

Fino al 19 ottobre prosegue al MUG2, Museo Ugo Guidi 2 - Museo Solidale di Massa, la mostra ’La Belle Époque scopre l’arte delle vacanze’, a cura di Martina Beccattini e Alessia Limonta. Quel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e lo scoppio della Prima guerra mondiale (circa 1871-1914), viene analizzato nella sua capacità più innovativa, in particolare uno sguardo di meraviglia verso la comunicazione cartellonistica e pubblicitaria rappresentativa del viaggio: il manifesto, nelle sue ammiccanti e incentivanti proposte di svago e vacanza.

La mostra ricostruisce lo sviluppo di una cultura di benessere ambìta e perseguita da una moltitudine di persone. Si assistette inoltre ad un incremento del turismo come Chamonix, Baden-Baden o San Pellegrino, che vennero trasformate dalle proposte e dal gusto di villeggianti in cerca di nuove strutture e relax.

Anche le ricorrenze patronali, eventi culturali e ludici, si trasformarono in eventi internazionali: tra la fine dell’Ottocento e il 1914, ad esempio, il Carnevale si trasformò in un evento internazionale, artistico e sociale, molto diverso dalla celebrazione popolare e spontanea dei secoli precedenti. I festeggiamenti assunsero un tono raffinato e teatrale, diventando occasione di ritrovo per le élite europee in cerca di svago e novità.

