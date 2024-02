Quelle vite inghiottite dall’Arno. L’ultimo tuffo di Savio e Massimo: "Questa tavoletta parla di loro"

Una data, un volto, una tragedia. Incastonata in una cavità della Pescaia di Sant’Andrea a Rovezzano che si affaccia sull’Arno, una tavoletta di ceramica dipinta a mano e riaffiorata che raffigura il volto di un ragazzo, con una data impressa: 2 luglio 2001. Ma chi era e cosa è successo quel giorno? Savio Mancini, era appena 15enne quando 23 anni fa annegò. A scoprirla, per caso, il professore e demografo Massimo Livi Bacci, che con emozione ci ha portato sul luogo dove Savio se n’è andato e dove c’è il suo volto dipinto su ceramica, con qualche incrinatura, forse perché il vento l’ha tirata giù e qualcuno l’ha riposizionata. Quando siamo arrivati sulla tavoletta c’era proprio il volto di Savio, che indossava una maglia rosso fuoco.

Con gli occhi aperti al mondo, un mondo che purtroppo non ha potuto vedere. "In una delle mie abituali passeggiate lungo le rive del fiume ho notato qualcosa di diverso dal solito. Mosso dalla curiosità, mi sono avvicinato e mi sono detto ‘che strana questa immagine’ e subito ho avuto un’idea: ho pensato che era quasi sicuramente dedicato ad un ragazzo che probabilmente era annegato nel fiume molti anni prima", racconta il professore.

Un luogo silenzioso al confine tra il rumore del vento che muove gli alberi e dell’acqua che scorre, un luogo dove far fluire i pensieri e rilassarsi. Ed è stato proprio questo che Savio fece in quella giornata afosa nel luglio del 2001: un semplice bagno per rinfrescarsi dopo una giornata di lavoro, ma da quelle acque Savio è riemerso senza vita. Il cartello di divieto, era forse passato inosservato.

"Ho sentito la necessità di dare un nome a questo ragazzo e grazie all’aiuto della ‘Nazione’ siamo riusciti a risalire alla verità facendo riaffiorare due storie: quella di Savio, ma anche quella di Massimo Gelli", continua il professor Livi Bacci.

Due storie perse in Arno. Perché quel pomeriggio a morire fu anche Massimo Gelli, 37 anni. Aveva appena finito di impartire una lezione di danza classica, quando arrivò alla Pescaia per riposarsi. Mentre stava prendendo il sole, ha visto Savio in difficoltà e non ha esitato a tuffarsi per cercare di metterlo in salvo. Invano. Inghiottiti dall’Arno. "Immagino che Savio fosse un ragazzo sveglio e che Massimo abbia dimostrato un grande coraggio. Un gesto di eroismo. Non conoscevo questa storia o forse non la ricordavo, ma vorrei che non fossero scordate. Proprio qui, nel punto dove se ne sono andate più di vent’anni fa". Savio aveva lasciato il motorino sulla strada che si affaccia sull’Arno. A piedi è andato verso la Pescaia e ancora a piedi l’ha attraversata sotto il sole cocente di luglio. Massimo Gelli era appena arrivato la sua mountain bike ed era sul punto più alto della Pescaia. Savio, in acqua, andava sempre più giù e Massimo si è lanciato subito in acqua.

Un gesto generoso che gli è costato la vita. Il ricordo di un amico, o probabilmente della sua famiglia, che lo ha voluto omaggiare con un piccolo quadretto sul punto esatto in cui Savio ha perso la vita. Un ragazzo che, come riporta l’articolo de "La Nazione" del 3 luglio 2001 "avrebbe avuto tutta la vita davanti, si dava da fare per costruirsi un futuro. Savio era diverso. Aveva una gran voglia di migliorare la sua vita". Ma non ha avuto tempo. L’acqua se lo è portato via per sempre.