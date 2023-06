Quelle vernici invisibili Pioggia di segnalazioni Che paura agli incroci "In centro un disastro"

A un certo punto nei mesi scorsi – durante l’avvelenato dibattito sul record di sanzioni inflitte agli automobilisti fiorentini (e conseguente ricco tesoretto finito nelle casse di Palazzo Vecchio) – qualcuno dall’opposizione di centrodestra alzò la voce chiedendo che il Comune investisse parte degli introiti in progetti di sicurezza concreti.

Furono portate a esempio diverse città europee in cui vengono utilizzate per le segnaletica orizzontale – cioè a terra – delle speciali vernici fluorescenti autoilluminanti ben visibili anche a distanza.

Al momento, per Firenze, sembra fantascienza. Già, perché a queste latitudini non solo le migliorìe tecnologiche per garantire più sicurezza ai pedoni si contano sulle dita di una mano, ma anche la segnaletica tradizionale versa in condizioni pietose. Già ieri La Nazione aveva sollevato il problema documentando alcuni punti critici della viabilità, presenti praticamente in ogni quartiere.

Oggi, con le nuove segnalazioni, la mappa si arricchisce. In particolare la zona intorno al viale Redi – a Novoli – sembra passarsela piuttosto male. In alcune strade, come documentano le foto qui a fianco, le strisce pedonali sono letteralmente scomparse (magari la vernice ’resiste’ solo vicino al marciapiede, ovviamente il punto della carreggiata meno tartassato dal traffico).

Chi attraversa deve avere mille occhi e soprattutto confidare che l’automobilista di passaggio prima di tutto vada piano, e in secondo luogo che conosca bene la zona e si ricordi che il punto che nel punto che sta per attraversare la precedenza spetta ai pedoni.

Sembrano siparietti grotteschi ma, ahinoi, è lo stato dell’arte di tante strade (non di tutte ci mancherebbe, in molti quartieri la segnaletica è stata recedentemente rinfrescata e per ora regge) della nostra città. Come già ricordato ieri i tratti più critici si trovano nei quartieri più battuti dal traffico. Novoli in primis. Poi Campo di Marte, Gavinana, Monticelli, le zone interne dello Statuto e di Rifredi. La lista sarebbe lunghissima e non fa eccezione il centro storico, anzi forse in alcune strade qui la situazione è peggio che altrove.

La ’colpa’ forse è anche del passaggio costante di autobus in particolare nelle zone di Santa Croce, di San Marco e dell’Oltrarno.

Insomma una situazione intollerabile per cui si auspicano interventi pronti e rapidi. Intanto chiediamo come sempre a voi lettori di aiutare il giornale della città in questa battaglia per la sicurezza di tutti inviandoci foto e segnalazioni di incroci pericolosi e zone a rischio specialemente per i pedoni.

Emanuele Baldi