"Quelle scuole sono pericolose per i bimbi"

Un esposto alla Procura per chiedere di verificare "se vi siano state eventuali negligenze nella manutenzione della scuola materna dei Caci e dell’elementare don Gnocchi a Ginestra Fiorentina". Lo hanno presentato i consiglieri di opposizione Cristiano Santoni e Carla Porrari (gruppo misto) che già a novembre avevano raccontato su "La Nazione" la situazione del plesso di Ginestra. "Nei mesi scorsi – hanno spiegato ieri – abbiamo visitato la scuola per l’infanzia dei Caci e l’elementare Don Gnocchi. Nel primo caso abbiamo trovato muffa, distaccamenti d’intonaco e un giardino a nostro parere estremamente pericoloso: il terreno è infatti talmente secco e compatto da essere simile ad asfalto, ci sono radici sporgenti, elementi in cemento (alcuni rotti) e rami che, a seguito di potatura, sono stati lasciati con spunzoni appuntiti. Inoltre i giochi non hanno i tappetini anti-trauma".

Secondo i consiglieri, a novembre, un bambino sarebbe stato vittima di un incidente, ma non sono state fornite informazioni su cosa sia accaduto, né sull’entità delle conseguenze. "Alla don Gnocchi – hanno aggiunto – abbiamo trovato un servoscala con piattaforma disabili guasto e cavi elettrici scoperti. Il 18 novembre abbiamo presentato un’interrogazione, ma c’è stato risposto solo il 19 gennaio, quando il regolamento comunale indica un massimo di 30 giorni di tempo per farlo. Inoltre la risposta, che rassicurava su come tutto fosse in regola, non ci ha soddisfatto. Nel frattempo, il servoscala è stato smontato. Ora, insieme ai nostri legali, abbiamo presentato ai carabinieri un esposto alla Procura per accertare eventuali negligenze, non avendo né il ruolo né le competenze per verificarle".

Lisa Ciardi