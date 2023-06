Quelle gravi parole frutto di rabbia e follia

Marco

Carrai*

Mi corre il dovere di intervenire per l’ennesimo atto di violenza nei confronti di Israele. In questo caso la violenza, come tante volte in passato, accusa una persona di essere serva di Israele, gli da del boia con tanto di stella a cinque punte che ci riporta a un passato che è sempre presente. La gravità di questo atto però, se mai possibile, è ancora più forte perche questa persona accusata di essere “serva di israele” è la preside del Liceo Michelangelo a Firenze la Professoressa Rita Gaeta.

Al Miche, come viene chiamato dai ragazzi fiorentini lo storico Liceo, negli ultimi periodi ci sono stati atti di violenza che sono stati condannati in modo bipartisan e che ha visto la Preside del Liceo assumere una posizione istituzionale più che doverosa. Chi fa il suo dovere però in questo tempo è sempre accusato di essere servo del potere. Il potere è visto come qualcosa di malvagio derivante da chissà quale complotto e quindi accumunato a Israele e al popolo ebraico. Questa convinzione non morirà mai. È la storia del popolo ebraico che lo insegna. Una storia di un Popolo perseguitato da sempre ma forte perché guidato da Dio. È forse questo che può incutere terrore? Stare dalla parte di Dio invece che del pensiero comune e soprattutto talvolta unico?

Mi piacerebbe vedere una condanna esemplare per chi ha osato scrivere queste cose su un Liceo. Sono parole pesanti quello che sto scrivendo ma pesante è stato l’atto di scrivere questa violenza sul luogo di formazione per eccellenza. Chi lo ha scritto, magari qualche giovane studente del Miche, forse non sa neppure che Liceo deriva dai tanti nomi dati ad Apollo, il dio greco simbolo della luce della scienza e delle arti, che ad Atene venne poi chiamato così il celebre ginnasio fondato da Pisistrato ed accresciuto da Pericle per l’educazione della gioventù. Sotto ai suoi portici Aristotele passeggiando spiegava la filosofia ai suoi discepoli. E che Napoleone lo ristutui come scuola pubblica di formazione e preparazione per i ragazzi che sapevano leggere e scrivere. Questa storia di educazione non ha nulla a che vedere con le scritte contro la Preside e contro Israele.

Educare deriva da educere, tirare fuori, allevare e in generale, promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità morali di una persona, specialmente di giovane età. Cosa c’è di tutto ciò in quelle scritte? Nulla solo rabbia, follia e odio. Sarebbe bello che al Michelangelo in un prossimo futuro si possa spiegare cosa è la storia di israele, della sua persecuzione e del male senza fine che circonda da millenni il popolo ebraico. Per provare a levare i pregiudizi . Per provare a far sì che le nuove generazioni sappiano, imparino, si educhino abbiano io senso del dovere e non siano come cammelli nel deserto che vanno uno dietro all’altro senza neppure sapere il perché.

La mia solidarietà personale e quella dello Stato di Israele a Rita Gaeta perché educare molte volte è andare contro corrente, contro il pensiero dominante, tenere la barra diritta e fare il proprio dovere. Spero che tutti, istituzioni e politici, abbiano parole chiare di condanna e non lascino sola la Professoressa perché isolare è il miglior modo per colpire. La storia già troppe volte in passato ce lo ha insegnato.

* Console Onorario di Israele