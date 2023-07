"Quelle due ragazze sono sospette" Il fiuto di un agente fuori servizio 18enni denunciate per tentato furto Un agente libero ha notato due ragazze con zaini sospetti. Chiamata la centrale, due diciottenni italiane con origini straniere sono state trovate in possesso di cacciaviti, forbici e un mazzo di chiavi. Una è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere, l'altra per tentato furto.