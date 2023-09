Quell’ansiache non ci abbandona

Sandro

Rogari

Ora a novanta e più giorni dalla scomparsa siamo ancora a cercare di interpretare le ipotesi investigative, le piste che seguono gli inquirenti. Per breve tempo abbiamo tirato un sospiro di sollievo pensando che Kata fosse stata portata in Perù, magari per errore. Ci aspettavamo che la sua fotografia spuntasse di nuovo da terre lontane. Aspettavamo che l’angoscia si sciogliesse d’un tratto alla vista del sorriso di Kata. Nulla di fatto. Le rogatorie internazionali vanno avanti, ma la presenza di Kata oltreoceano non è accertata. Quindi si riparte da via Maragliano, da quell’infame ex hotel Astor ove si è consumato un inaudito sopruso verso quella piccola indifesa. C’è un’ipotesi investigativa che ha accompagnato l’inchiesta fin dall’inizio, ossia che dentro quell’edificio ci sia la chiave della sparizione di Kata. La traccia che gli inquirenti vanno cercando può essere fisica, ovvero elettronica nei cellulari di chi è coinvolto nel sequestro o di chi sa, ma mantiene un atteggiamento omertoso. Aspettiamo che da un momento all’altro il sorriso di Kata sciolga l’incubo e distenda i nostri animi.