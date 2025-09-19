Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi

Mattia mantiene le promesse
Firenze
19 set 2025
SANDRA NISTRI
Un titolo evocativo quello dello spettacolo portato in scena, domenica 21 alle 21 al Goldoni, da Alessandro Libertini con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell'artista Véronique Nah nell'ambito della stagione del Teatro delle Donne. 'La chiave a triangolo' era infatti un passe-partout per entrare e uscire dai reparti dell'ospedale psichiatrico Chiarugi, meglio conosciuto come manicomio di San Salvi. L'attore, autore e regista Alessandro Libertini la ricevette quando iniziò a insegnare educazione artistica nella struttura. Un'esperienza molto forte, durata sei anni, che l'artista ha trasformato in opera teatrale.

Gli allievi erano pazienti dell'ospedale, uomini e donne tra i 16 e gli 80 anni, la maggior parte lungodegenti analfabeti o analfabeti di ritorno. Frequentare questi corsi dava loro la possibilità di ottenere un diploma di scuola elementare. Lo spettacolo non si limita però a raccontare i fatti che hanno caratterizzato quell'esperienza educativa, ma affronta alcuni temi che l'hanno attraversata, tutti ancora di grande attualità: il rapporto tra istituzione e malattia mentale, la criminalizzazione e l'idealizzazione del matto, l'attrazione e la repulsione per il diverso, i possibili confini tra normalità e follia, il delirio come fonte d'ispirazione artistica. L'opera, fra l'altro, intreccia diverse tecniche teatrali - teatro di narrazione, teatro d'oggetti, teatro dei burattini – accostando parole a immagini visive e sonore con lo scopo di evocare argomenti e atmosfere inerenti al tema della diversità.

