Quella chiave a triangolo e le stanze di San Salvi

Un titolo evocativo quello dello spettacolo portato in scena, domenica 21 alle 21 al Goldoni, da Alessandro Libertini con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell’artista Véronique Nah nell’ambito della stagione del Teatro delle Donne. ’La chiave a triangolo’ era infatti un passe-partout per entrare e uscire dai reparti dell’ospedale psichiatrico Chiarugi, meglio conosciuto come manicomio di San Salvi. L’attore, autore e regista Alessandro Libertini la ricevette quando iniziò a insegnare educazione artistica nella struttura. Un’esperienza molto forte, durata sei anni, che l’artista ha trasformato in opera teatrale.

Gli allievi erano pazienti dell’ospedale, uomini e donne tra i 16 e gli 80 anni, la maggior parte lungodegenti analfabeti o analfabeti di ritorno. Frequentare questi corsi dava loro la possibilità di ottenere un diploma di scuola elementare. Lo spettacolo non si limita però a raccontare i fatti che hanno caratterizzato quell’esperienza educativa, ma affronta alcuni temi che l’hanno attraversata, tutti ancora di grande attualità: il rapporto tra istituzione e malattia mentale, la criminalizzazione e l’idealizzazione del matto, l’attrazione e la repulsione per il diverso, i possibili confini tra normalità e follia, il delirio come fonte d’ispirazione artistica. L’opera, fra l’altro, intreccia diverse tecniche teatrali - teatro di narrazione, teatro d’oggetti, teatro dei burattini – accostando parole a immagini visive e sonore con lo scopo di evocare argomenti e atmosfere inerenti al tema della diversità.

Sandra Nistri