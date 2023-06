Quella "Bomba" che non fa male Il mitico panino simbolo della festa

Si chiama "Un’estate Bomba libera tutti", dal nome del panino tradizionale di San Casciano il Bomba, appunto. Ed è il programma di eventi costruito dal Comune insieme alle associazioni del territorio.

In piazza della Repubblica, davanti ad un tavolino apparecchiato, il sindaco Roberto Ciappi con il grembiule a cucina ha preparato il panino "Bomba" (tonno, pomodori pelati, cetriolini sott’aceto, sale e pepe) ideato negli anni ’50 da Sergio Bandini la cui eredità è stata raccolta tra gli altri da Andrea Mannini. E ha presentato il cartellone estivo con spettacoli, eventi e incontri che spaziano dal teatro allo sport, dalla musica all’intrattenimento e alla gastronomia fino al settembre.

Un evento al giorno per tutta l’estate in tutte le frazioni. Per il sindaco "È stata la ‘ghiotta’ occasione per lanciare il cartellone unitario che abbiamo confezionato in stretta collaborazione con le associazioni, e ringraziare le volontarie e i volontari, giovani e non, protagonisti dell’estate sancascianese". Il panino "Bomba" ha scandito nel tempo i ritmi della vita sancascianese. Tra i cittadini più affezionati (e attempati), c’è chi ricorda che era il pranzo preferito degli studenti usciti da scuola. Ma la Bomba è finito anche nel menù dei ricevimenti nuziali. Il tipo di pane che si usava era chiamato ‘scoletta’, un panino affusolato che manteneva croccantezza e sapore per alcuni giorni. Oggi sono Andrea, detto "Mannino, e la sorella Francesca Mannini, ambulanti, a portare avanti la tradizione ogni lunedì al mercato settimanale e ogni venerdì pomeriggio nei giardini del Piazzone. Tutti gli eventi dell’estate saranno disponibili sul sito web del Comune e sui social. Info: www.sancascianovp.net.

Andrea Settefonti