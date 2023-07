Quel treno cancellato dall’orario, anzi no I pendolari scendono sul sentiero di guerra

La raccolta firme tra i pendolari è già iniziata ma il problema dovrebbe essere già risolto.

Il fatto che, nei tabelloni elettronici delle diverse stazioni e nella programmazione di Trenitalia, il treno 18461 (che parte alle 5.05 da Lucca e passa da Sesto Fiorentino alle 6.21 arrivando alle 6.38 a Firenze) non comparisse (e ancora non compaia) nel periodo dal 23 luglio al 3 settembre aveva preoccupato non poco gli utenti abituali, molti dei quali sestesi che si erano mobilitati con una petizione.

Petizione appoggiata del capogruppo della Lega sestese Danele Brunori: "I pendolari – dice – dipendono da questo treno per raggiungere il lavoro in modo efficiente, riducendo l’impatto ambientale e il traffico stradale". Senza contare che, aggiunge Brunori, "in un tempo in cui si parla tanto di transizioni ecologiche, non è certo un segnale coerente né incoraggiante. Inoltre, la soppressione del treno 18461 penalizzerebbe le persone meno abbienti e quelle che non hanno accesso a mezzi di trasporto alternativi, limitando le opportunità di sviluppo e costringendo molte persone a sostenere costi aggiuntivi per raggiungere le proprie destinazioni".

Da qui un appello all’amministrazione sestese perché si attivasse per il mantenimento del treno.

In realtà l’allarme pare però rientrato: secondo Trenitalia, infatti, il servizio del treno proseguirà, con tutte le fermate, nel periodo estivo, anche nei giorni in cui risultava la sospensione.

Dal prossimo 16 luglio il treno tornerà ad essere visibile nei sistemi informativi e di vendita di Trenitalia, con sospiro di sollievo certo dei pendolari.

S.N.