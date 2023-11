Quel tetto che non c’è più. L’agonia di 23mila famiglie: "Serve un piano, fate presto"

Sono 23mila le famiglie fiorentine in condizioni di disagio abitativo (+20% rispetto al 2022), 200mila in Toscana: un numero in crescita costante, che contribuisce a creare disorientamento, sfiducia, rabbia sociale. A fronte dell’incremento delle richieste di aiuto, ci sono 4.563 case popolari sfitte (di cui solo 545 con manutenzione in corso) in Toscana, 840 a Firenze e 1.300 nell’area metropolitana.

Sono alcuni dei dati forniti da Sunia Cgil Firenze tra i promotori dell’Alleanza per l’abitare, la prima esperienza in Italia che vede sindacati, associazioni e terzo settore dalla stessa parte per fare pressione su Governo, Regione e Comuni. Il dodicesimo rapporto sulla condizione abitativa della Regione segnala un impoverimento della popolazione, causato da un vertiginoso incremento del costo della vita.

A settembre la variazione tendenziale (settembre 2023 rispetto a settembre 2022) registra un aumento in Toscana (+5,9%) superiore a quello d’Italia (+5,3%). Le ragioni primarie di un incremento così sproporzionato sono da attribuire ad un consistente rincaro dei consumi energetici, dei beni alimentari e quelli per la cura della persona, ma soprattutto a quelli della casa. I numeri sono preoccupanti: la Toscana è la quarta regione in Italia per le richieste di esecuzione della forza pubblica.

Infatti, dopo la Lombardia con 21.624, l’Emilia con 12.033, il Piemonte con 10.350, in quarta posizione segue proprio la Toscana con 8604 richieste (+200,4% rispetto l’anno precedente). Mentre per gli sfratti già eseguiti con la forza pubblica, la Toscana è quinta dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, con 2490 sgomberi con un aumento del 162,7%.

A Firenze ci sono una media di 15 sfratti con forza pubblica al giorno. Le domande ammesse fatte ai comuni toscani per contributo all’affitto sono 20.814 mentre 1029 sono gli alloggi assegnati (di cui 735 per graduatoria, il resto per emergenza).

A Firenze sono state 3mila le domande di contributo affitto e 2.500 quelle per una casa popolare a fronte di 200 alloggi assegnati. Per far fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza è nata l‘Alleanza per l’abitare, una rete di associazioni che vuole portare avanti diritti e bisogni di tante persone. I primi a sottoscrivere l’Alleanza sono: Cospe onlus, Oxfam, Diaconia Valdese, Abitare Solidale, Progetto Arcobaleno, Associazione Cia, Casaee Agenzia sociale per la casa, Arci, Sociolab, Federconsumatori Toscana, Cat, Tutori volontariato Toscana, Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini, Cgil, Cisl, Uil, Legambiente Toscana, Caritas.

"Chiediamo – dice Laura Grandi, segretaria generale Sunia Cgil – un piano casa regionale con uno stanziamento annuo di almeno 20 milioni di euro, con la definizione di un piano di investimenti annuali, stabili e costanti, per la costruzione, manutenzione e reperimento di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi".