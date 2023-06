Quel semaforo è un incubo "Tutta colpa di Firenze"

di Fabrizio Morviducci

Via delle Bagnese, ancora non ci siamo. Firenze non si decide a sbloccare la situazione degli espropri nell’area dove deve essere realizzata la rotatoria chiave della nuova viabilità di supporto all’area di Torregalli e al bypass del Galluzzo. E il risultato è semplice da immaginare: a ogni ora di punta si sta in coda da piazza Matteotti fino all’incrocio con via delle Bagnese. E ugualmente si sta in coda da via di Scandicci fino all’incrocio con via delle Bagnese. Il semaforo ‘incubo’ è sempre lì, ormai da anni, e regala attese infinite agli automobilisti che passano da quell’unica via di collegamento tra Scandicci e la Val di Pesa con Soffiano e la zona di piazza Pier Vettori. Attese infinite per un semaforo che non ci dovrebbe essere. Al momento non c’è nessuno, tra i vari sindaci e assessori del Comune di Scandicci che sia riuscito a sbloccare la cosa che ormai si trascina per le lunghe così, da anni.

Con l’apertura del bypass del Galluzzo il traffico è aumentato e la situazione peggiorata notevolmente. La situazione attuale, con il semaforo, crea forte disagi in tutte le direzioni, creando ingorghi che si ripercuotono fino al centro di Scandicci. Inoltre molte persone utilizzano il quartiere delle Bagnese per evitare il semaforo e proseguire in direzione Galluzzo rendendo il quartiere pieno di macchine che sfrecciano a gran velocità, poco sicuro e con una scarsa qualità dell’aria. Firenze ha in carico la gestione di una serie di infrastrutture che ricadono praticamente sul comune di Scandicci, per pochi metri di confine. E a poco sembrano essere servite le proteste, le riunioni di confronto coi colleghi di Palazzo Vecchio. Ora l’assessore alla Mobilità Yuna Kashi Zadeh ha annunciato che tornerà ad affrontare la questione con gli amministratori fiorentini, ma al momento non ci sono date fissate. Anche l’opposizione è andata all’attacco, sottolineando il fatto che non si presti la dovuta attenzione a una strada così importante come è via delle Bagnese. Ogni giorno che passa cresce la necessità di risposte e tempi certi.

Risolti invece i problemi sull’altra direttrice, la via Baccio da Montelupo, strada collegata al Ponte all’Indiano, sulla quale gli interventi di sistemazione con la creazione di una rotatoria proprio all’intersezione col lotto zero sono risultati efficaci. I problemi alla viabilità tuttavia permangono: senza via delle Bagnese con la sua rotatoria, e la soluzione per il nodo del ponte a Greve, anche quest’ultimo intervento non è così risolutivo per decongestionare il traffico della zona.