"Quel rettilineo spinge a correre"

Gli abitanti di via Beato Angelico tornano a chiedere la messa in sicurezza del tratto in rettilineo che porta al centro abitato del capoluogo, spesso teatro di sorpassi azzardati a tutta velocità. Così, dopo l’appello lanciato dalle pagine de "La Nazione" a ottobre, adesso arriva anche una petizione per sollecitare l’ intervento immediato del sindaco Anna Ravoni, della Città Metropolitana e del prefetto di Firenze. Una cinquantina le firme raccolte che, per un tratto così breve di strada , non sono poche. "Molte sono state le segnalazioni inviate negli anni dai singoli cittadini. Adesso – spiega Francesca Maria Carozzi – ci auguriamo che una petizione così partecipata e inviata ai 3 organi competenti possa favorire la sinergia tra istituzioni".

Per coloro che abitano in questo tratto di strada anche mettere il naso fuori casa è infatti pericoloso. Ma a rischio sono pure turisti o chi aspetta l’autobus, perché non ci sono marciapiedi. Nella petizione si chiede quindi che il tratto venga ricompreso nel centro abitato di Fiesole, di fissare il limite a 30 km, l’ installazione di autovelox e di semafori lampeggianti per le strisce pedonali. "Provvedimenti che – si sottolinea – sono già stati attuati sulla stessa strada Provinciale, sotto San Domenico, che è di competenza del comune di Firenze".

D.G.