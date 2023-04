Quel premio che dà voce al futuro

Cosimo

Qualcuno si è chiesto nei giorni scorsi che cosa può avere indotto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a lasciare Roma e recarsi a Firenze ‘solo’ per consegnare riconoscimenti ai liceali partecipanti al concorso di scrittura ‘Narrativa giovane’, promosso dalla Fondazione Spadolini e giunto alla undicesima edizione. È stato lo stesso ministro a spiegarlo a Palazzo Vecchio, nel corso della cerimonia cui hanno preso parte, col sindaco Dario Nardella, oltre 130 studenti degli istituti superiori coinvolti. Primo, ricordare alle nuove generazioni la figura di Spadolini, alla cui memoria il Premio si ispira. In particolare la sua attenzione verso i giovani, incoraggiati a coltivare lo spirito critico, a porre la cultura a base della politica, a non adeguarsi ai conformismi, costruendo la loro libertà. Secondo, un pensiero, quello di Spadolini, portato avanti dalla Fondazione che ne porta il nome, specie attraverso la rivista Nuova Antologia – l’"archivio storico dell’Italia della ragione" come la definiva il filosofo Norberto Bobbio – distribuita gratuitamente alle scuole partecipanti. Il Premio consiste nella pubblicazione dell’elaborato scelto dalla Commissione giudicatrice nel fascicolo di marzo della prestigiosa testata, giunta al 158° anno di pubblicazioni: da Manzoni a Verga, da Marconi a Fermi, da Pirandello a Luzi e Montale. Fino alla giovanissima vincitrice di oggi, Matilde Montigiani con le sue toccanti riflessioni sui bambini ucraini. Non ultima l’attenzione delle istituzioni ai giovani desiderosi di ampliare i propri orizzonti, di discutere e dialogare sui grandi temi del nostro tempo: il conflitto che sconvolge lo scenario europeo, il dramma dell’immigrazione, il mancato riconoscimento dei diritti delle donne, il razzismo nelle varie forme di violenza. Nelle decine di ragazzi e ragazze di IV liceo, nel Salone dei Cinquecento, c’era la soddisfazione di assurgere alle cronache in positivo e di essere ascoltati, al di fuori del loro istituto: primo passo dei giovanissimi in quella società che li aspetta per essere rinnovata.