Quel padre morto sul lavoro. Sindacati in rivolta per Fabrizio

Calenzano ancora sotto choc per l’infortunio che si è verificato, tre giorni fa, all’interno della sede di via delle Cantine delle Officine Margheri Mario & Figli in cui ha perso la vita il titolare Fabrizio Margheri. Una morte assurda avvenuta, giovedì mattina, per la caduta di un cassone, imbracato, da sottoporre a manutenzione e che si stava sollevando con un carroponte. I rilievi effettuati all’interno dell’azienda dagli operatori della Prevenzione sicurezza luoghi di lavoro della Asl dovranno contribuire a ricostruire le cause del cedimento dell’imbracatura e della caduta del cassone che è franato addosso a Margheri non lasciandogli scampo. In azienda con lui lavorano il figlio e la figlia e anche i figli del fratello di Fabrizio, Mauro, morto per un malore nell’agosto scorso, dopo avere percorso poche decine di metri in bicicletta, mentre stava andando a provare un nuovo percorso. Due lutti terribili a distanza ravvicinata che si sono abbattuti sulla famiglia già duramente provata. Ora sarà la giovane generazione a dover prendere le redini di una realtà storica come le Officine Margheri creata da Mario oltre mezzo secolo fa. Intanto sul nuovo incidente mortale sul lavoro, il 33esimo in Toscana dall’inizio dell’anno, intervengono con una nota i sindacati puntando sul tema della sicurezza nelle aziende.

"Sono troppe le vittime anche quest’anno - sottolineano Cgil, Cisl e Uil– Dobbiamo impegnarci a rafforzare le tutele nei luoghi di lavoro affinché i locali ed i macchinari siano davvero sicuri. La formazione - ribadiamo - sia il primo obiettivo da perseguire. È poi necessaria una forte rete di collaborazione tra sindacati, istituzioni locali e istituti competenti. Non possiamo più permetterci di perdere altre vite! Il lavoro deve svolgersi per tutti nella massima sicurezza. Basta, abbiamo già scritto troppe volte le stesse parole, dobbiamo rendere il posto di lavoro sicuro". Ancora non è chiaro quando potranno essere effettuati i funerali di Fabrizio Margheri ma, con tutta probabilità, l’ultimo saluto potrà essere dato alla fine della prossima settimana: martedì o mercoledì prossimi, su richiesta della Procura, saranno svolti una serie di accertamenti diagnostici e solo dopo la salma potrà essere restituita alla famiglia.