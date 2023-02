Quel ’Genio’ sempre più premiato, con Sarti e Forconi

Continua a raccogliere successi il film "Quel genio del mio amico", targato Pontassieve e diretto da Alessandro Sarti, ex assessore alla Cultura e regista sempre più affermato. Nell’ambito dell’International Film Festival di Agropoli la storia rivisitata di Leonardo da Vinci si è portata a casa nientemeno che il titolo di "miglior film in concorso". Con Sergio Forconi, protagonista, al quale è stato assegnato il riconoscimento alla carriera come attore.

La rassegna prevedeva in concorso lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d’animazione, videoclip, sceneggiature ed altri prodotti audiovisivi, protagonisti nell’ambito di un evento che cresce ogni anno di più, dal punto di vista qualitativo e dei nomi protagonisti. Le opere in concorso sono state scelte dopo una preselezione tra circa trecento titoli provenienti da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Cina e molti altri Paesi ancora. "Dopo i molti riconoscimenti ottenuti - dice Alessandro Sarti - questo premio accresce ancora la nostra soddisfazione. Un film che tratta la storia in modo originale, ma che rappresenta anche un valido strumento di promozione per il nostro territorio".

Leonardo Bartoletti