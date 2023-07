Quel bypass che non c’è Vingone fra attese e disagi

La vecchia chiesa del Vingone, il prefabbricato di comunità degli anni ’70, è stata demolita da un paio d’anni. Ma del bypass tra via Masaccio e via Roma non si vede traccia. Sono in molti ad aspettare un intervento necessario per allentare la pressione del traffico che dalle colline va verso la zona industriale di Scandicci. L’iter burocratico è ancora in corso, e così dello sfondamento ancora non si vede traccia.

Da via Roma a via Masaccio, per arrivare a via dei Ciliegi e poi alla nuova strada realizzata dietro il deposito della tramvia. Da qui alla Pisana, via delle Nazioni Unite, la rotonda del fagiolone e poi o Fi-Pi-Li o autostrada. La strada di collegamento arriverà in piazza Brunelleschi, per immettersi in via Masaccio. Sarebbe questa la nuova viabilità immaginata per sgravare dal traffico la direttrice verso Soffiano. Eppure ci sono ritardi nella definizione del progetto. Per portare a termine lo sfondamento, l’area della vecchia chiesa deve essere aperta e trasformata in strada. Attualmente ci sono ancora recinzioni e nessun tipo di attacco con la strada. Negli anni ’70, il quartiere del Vingone si riempì a causa dei forti flussi migratori dal sud Italia; divenne una periferia cresciuta troppo in fretta senza neanche una chiesa. Toccò al parroco di allora, don Fabio Masi, pensare di realizzare l’edificio sacro, usando strutture prefabbricate. Don Fabio, costruì una chiesa di comunità, che è rimasta fino alla fine degli anni ’90. Un vero e proprio simbolo. E la popolazione ha accettato fosse demolito per una strada a servizio di tutti i residenti del quartiere. La chiesa è stata abbattuta. Ma la strada ancora non c’è.

Fabrizio Morviducci