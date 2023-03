Quel binario della discordia Sinistra e grandi ex della giunta "E se il tram al Duomo fosse utile?"

di Emanuele Baldi

"Un sistema trasportistico metropolitano forse e dico forse solo per finta, non andrebbe interrotto. Altrimenti non è sistema". Parole (e provocazione) postate su Facebook da Tea Albini, avamposto della rossissima Firenze che fu, consigliere comunale, poi assessore allo sport ai tempi di Italia ’90, più avanti alla Casa con Domenici infine parlamentare: mezzo secolo in politica con i primi passi mossi in quel Pci che ’quando diceva una cosa era quella’.

Fedele alla linea, inevitabilmente – come i padri storici del tram, Beppe Matulli in primis – favorevole al passaggio di Sirio da piazza del Duomo (tutto il Pd in effetti lo era prima dello tsunami pedonal-renziano del 2009) ha voluto dir la sua all’indomani della bufera politica in giunta che ha portato all’allontanamento dell’assessore Cecilia Del Re colpevole in soldoni di aver detto che, insomma, senza binari al Duomo la tramvia è un po’ monca, scatenando l’ira funesta del sindaco che l’ha silurata. "Pare però che dopo aver ipotizzato il ritorno al progetto iniziale ci sia stato lo stop e che tutto rimarrà così come fu deciso 14 anni fa – scrive ancora in punta di dita Albini – Forse dopo 14 anni forse, sempre quel solito forse di cui sopra, si potrebbe dire che con il senno di poi sarebbe stato bene che il tram passasse dal centro".

Mentre insomma in Palazzo Vecchio le bocche dem sulla vicenda restano stracucite, la sinistra pre-renziana rimette in pista la vecchia battaglia sui social. Albini non è un caso isolato. Scrive Daniele Baruzzi, ex consigliere comunale, che "non ci sarebbe nulla di male a liberarsi di questa specie di totem del non passaggio della tranvia al Duomo", anche perché l’esito dello stop del 2009 "è stata la trasformazione del tratto interessato in un mix tra una zona informe a destinazione bivacco di turisti e un parcheggio a cielo aperto".

E leggiamo la puntura di Tommaso Grassi, già barricadero della sinistra-sinistra ora fuori dai giri seppur giovanissimo: "Sul passaggio al Duomo della tramvia Del Re la pensa come altri due assessori (Guccione e Giorgio) che stanno ‘ancora’ in Giunta (che non si sono dimessi o a cui non è stato revocato il mandato)". "Siamo su Scherzi a parte?" si domanda ironico Grassi ricordando che lo scacco di Nardella alla Del Re arriva "il giorno dopo che ha approvato il più importante atto di un Comune, da lei stesso presentato e votato dalla maggioranza, e come ringraziamento ha avuto la defenestrazione dalla Giunta".