Quei pusher che cascano dalle nuvole ’Non ho niente, solo 3 grammi per me...’ E altre 38 dosi di coca nei pantaloni

Il 23enne senegalese fermato dagli agenti delle Volanti in zona Santa Maria Novella ha provato a rassicurare gli agenti: "Ho soltanto questa roba qui...": 3 grammi di hashish per uso personale. Sì, va bene. Il fatto è che poco prima alla vista della Polizia aveva provato troppo in fretta a salire sulla tramvia, proprio davanti alla Stazione. Meglio vederci chiaro. Infatti: nei pantaloni del ragazzo un portamonete senza neanche un euro, ma in compenso ben 38 dosi di cocaina e altre 2 di hashish.

Tutta droga confezionata e pronta per essere venduta ai ’clienti’, per qualche migliaio di euro. Il senegalese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato in Questura. Processo per direttissima. Sempre in piazza Piazza della Stazione un 31enne nigeriano, vista la polizia, ha tentato pure lui di allontanarsi. Aveva due dosi di hashish. E la carta di credito di altra persona: è cascato dalle nuvole. Segnalato e denunciato per la carta.