Quei manager fiorentini alla ribalta

Eva

Desiderio

C’è una “scuola” di manager fiorentini che sta emergendo nel mondo della moda? Parrebbe di sì, almeno a giudicare dalle ultime nomine in due prestigiose realtà del settore come LuisaViaRoma e MinervaHub S.p.A, presiedute entrambe da personalità di spicco ed esperienza come Andrea Panconesi e Matteo Marzotto. Perchè a capo dei loro gruppi ci sono due professionisti che hanno legato la loro vita professionale ad aziende fiorentine, per anni e con intuizioni felici. Parliamo di Tommaso Maria Andorlini, da poco nominato come nuovo ad di LuisaViaRoma, uno dei primi motori della vendita on line dei principali brand dello stile, e di Alessandro Corsi appena divenuto Ceo di MinervaHub di cui è presidente Matteo Marzotto. Due persone che hanno in comune la tenacia e la voglia di andare sempre avanti, ma anche queste radici locali che però li portano adesso ad avere uno sguardo acuto sul mondo dell’eleganza e del lusso. Andrea Panconesi, fondatore e presidente di LuisaViaRoma ai primi di giugno lo aveva annunciato: "Vedrete, presto di saranno cambiamenti in azienda ed io voglio ricominciare ad occuparmi di tutto" disse Panconesi. Detto fatto: ora l’annuncio di Tommaso Maria Andorlini come nuovo ad, faro per i modaioli e testimonianza di vero valore stilistico. Il manager e imprenditore fiorentino, classe 1979, raggiunge così LuisaViaRoma forte di una esperienza ventennale nel settore, ed è dal 2020 alla guida di FFW e SOTF, aziende da lui fondate e attive nel retail sia fisico che digitale. E poi c’è la nomina, anche questa freschissima, di Alessandro Corsi come Ceo in MinervaHub SpA, nuova realtà industriale italiana del settore moda specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury. Il manager toscano proviene da una consolidata esperienza sui mercati globali, culminata nel ruolo di CFO del Gruppo Salvatore Ferragamo, l’azienda dove era entrato nel 2003 nella Direzione Pianificazione e Controllo di Gruppo.