Quei giovani perduti "Erano stanchi morti Ma felici di esserci"

"La vendemmia prima era una festa. I paesini che si animavano, il ritrovarsi a pranzo tra una raccolta e l’altra in mezzo alle vigne. Era la semplicità. I ragazzi che arrivavano dalla città, gli abitanti che aprivano le loro porte. Lo scambio, il confronto, la fatica, l’odore dell’uva". Ha la voce addolcita dal ricordo, il presidente del consorzio del Chianti, Giovanni Busi, mentre racconta cosa voleva dire vendemmiare ai suoi tempi. Un po’ meno, invece, quando spiega i motivi della carenza di manodopera nel suo settore. Un settore che racchiude l’essenza della nostra terra, ma che negli anni è cambiato. E la vendemmia, è forse l’esempio illuminante della trasformazione. La certezza è una, la raccolta come la conoscevamo non sembra esistere più. Come non sembrano esistere più gli universitari e i liceali che vendemmiavano nel tempo libero, magari per qualche soldo o fiasco di vino:"Appartengono a un’altra epoca – racconta Busi – avevo tanti amici che raggiungevano le campagne per venire a lavoro nelle vigne. Scoprivano un mondo che non conoscevano. E ne restavano affascinati. Chi rimaneva una settimana, chi una quindicina di giorni, le aziende aprivano le porte anche a 20 ragazzi a stagione". I ricordi di Busi trasmettono la nostalgia delle cose di una volta, quelle che si possono solo raccontare, perchè non ci sono più: "Si mangiava insieme dentro la fattoria a mezzogiorno piatto di spaghetti per tutti e poi al lavoro. Si arrivava la sera distrutti. Ma era una fatica piacevole. Vederi i ragazzi ridere e scherzare con i dipendenti storici dell’azienda, dava la sensazione di essere dentro una festa. Sono decenni che non si vedono queste cose". Oggi le aziende, per sopperire alla mancanza, si appoggiano ad agenzie: "Contatti queste ditte e loro ti mandano un pò di personale". Per Busi, ciò, oltre a far perdere un po’ di fascino "diventerà un problema per le nostre aziende. Perchè si impoveriranno del bagaglio di conoscenze della propria manodopera. A tutti gli effetti una ricchezza". Ma per il presidente del Consorzio un barlume di speranza è rimasto: "C’è ancora qualche ragazzo che chiede di vendemmiare. Purtroppo le aziende rispondono di no. C’è troppa burocrazia per un’assunzione di solo 3 o 4 giorni".

Gabriele Manfrin