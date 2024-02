Quei fantasmi nascosti. Vita sotto i ponti del tram: "Degrado inaccettabile"

Finire sotto i ponti, iperbole utilizzata per paventare il rischio di trovarsi nello stato ultimo della miseria. Ma sotto i ponti di Firenze c’è chi ci vive davvero, nascosto da chi passa sopra. Spesso a essere eletti a ’casa’ sono gli anfratti angusti e celati, dove poter accendere un fuoco per scampare all’inverno che la notte picchia ancora duro.

E chi vagheggia la romanticità della vita così è fuori dalla realtà. In questi non luoghi al massimo si sopravvive e lo scotto per ripararsi da freddo e pioggia è la convivenza forzata con topi, insetti, serpi e peggio con chi nelle tenebre pretende quel tuo stesso spazio, o con chi ha ancora meno da perdere di te ed è disposto a tutto per fregarti i tre spiccioli che hai in tasca, il cartone che ti separa dal suolo.

Una moneta dalle due facce. C’è la questione del decoro e quella della marginalità e la sofferenza. Paradosso, i più vissuti paiono i ponti della tramvia: simbolo della modernià che avanza in città sopra, mondo oscuro di disagio sotto. A quello della T1 in piazza Uccello sono spariti i segni di bivacco – che ciclicamente ritornano – dal pertugio sotto il moncone di marciapiede mai finito verso lungarno del Pignone. Ma sulla sponda opposta, mentre su viale Lincoln sopra si sta tenendo il mercato settimanale pieno di vita, sotto qualcuno nella solitudine, ha costruito un rifugio con una tela usata a mo’ di tenda.

Dentro si intravede che chi ci vive l’ha arredato con materiali di recupero. Intorno rifiuti e pipette da crack. La troupe dello youtuber Simone Cicalone fu aggredita in questo esatto punto. D’altronde siamo nell’inferno delle Cascine.

Al ponte della T2, la condizione è pure peggiore. Qui, dove il viadotto tranviario intitolato a Margherita Hack si incolla a viale Redi, c’è un antro scavato tra la soletta di cemento e la riva.

Siamo alla confluenza tra il Mugnone e il Terzolle che nella giornata tersa scende placido dal colle di Cercina sullo sfondo, è detto anche Rio freddo proprio per la sua caratteristica di gonfiarsi acque gelide alle prime piogge; pure il Mugnone da Vetta alle Croci ci mette del suo e la sera l’aria è sempre algida. Arriviamo da un viottolo tra rovi e rifiuti e si vede che l’antro è riadattato a monolocale. A segnalarci la situazione, il vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo. Poche cianfrusaglie, un fornello, due scarpe, escrementi di topo e una bici. Poi una tenda da campeggio da cui si sente russare. Si sveglia e si affaccia un nordafricano di vent’anni o poco più. Lo sguardo è stralunato. Gli chiediamo come sta. "Bene fratello", ci rassicura. Sentiamo se il Comune o qualche associazione si sono fatti avanti per aiutarlo. Si acciglia, si richiude nella tenda. "Un degrado inaccettabile – dice Gandolfo – Questa è la Firenze di Nardella che voleva mettere le periferie al centro, ma invece tollera le tendopoli sotto la tramvia, il suo grande vanto. E non si giochi la carta buonista; vediamo in che condizioni vivono queste persone".

Carlo Casini