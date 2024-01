Quattro tecnici edilizi architetti o ingegneri

L’Università degli studi di Firenze seleziona quattro tecnici edilizi che assumerà a tempo indeterminato e con orario full time per inserirli nell’area gestione e adeguamento del patrimonio Immobiliare e dell’area programmazione e sviluppo grandi opere.

In dettaglio, seleziona architetti e ingegneri in grado di presidiare la progettazione e l’esecuzione di contratti di servizi e di lavori pubblici, con particolare riferimento al patrimonio edilizio di Ateneo che comprende sia edifici storici che contemporanei, e di ricoprire il ruolo di Rup, cioè Responsabile unico del procedimento. Le candidature vanno inoltrate tramite il portale del reclutamento della pubblica amministrazione, all’indirizzo www.inpa.gov.it entro il 2 febbraio 2024. Per consultare il bando: www.unifi.it/p2839.html.