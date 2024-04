Quattro Strade, missione zero incidenti: "Vie più ampie e traiettorie sicure"

Lavori in arrivo alle Quattro Strade, per migliorare l’incrocio fra la strada provinciale 72 e la 73. Si tratta, soprattutto relativamente all’asse composta da via di Rimaggio, via Vecchia Pisana e via Maremmana, di arterie che hanno registrato nel tempo numerosi incidenti, anche tragici. I cantieri, finanziati dalla Città Metropolita di Firenze, che è competente su entrambe le strade, si concentreranno stavolta all’incrocio per Malmantile. Fra le modifiche previste, un miglioramento della possibilità di svolta nelle varie direzioni, con un allargamento degli spazi, la pubblica illuminazione e una migliore divisione dei flussi, ma anche lo spostamento della fermata del bus, dopo che i cittadini ne avevano più volte lamentato la pericolosità. "Il progetto punta a incrementare la sicurezza degli utenti della strada, compreso il trasporto pubblico e scuolabus, oltre che dei mezzi dedicati alle merci – ha spiegato l’architetto Riccardo Maurri, dirigente della Direzione Viabilità Area 2 della Città Metropolitana di Firenze -. Vista la particolare conformazione del tracciato stradale, le pendenze trasversali e l’esigua larghezza delle corsie esistenti, si è proceduto a individuare tre categorie di interventi". La prima prevede la riprofilatura del muro di sostegno sulla Sp 72, in modo da ottenere una sede stradale più larga e una traiettoria più sicura. Verranno anche modificate le isole spartitraffico, con l’installazione di cordoli e parapetti.

Entrambe le fermate del bus saranno spostate nel parcheggio adiacente alla Sp 72 e verrà allargata l’intersezione tra la Sp 72 e via del Pollaiolo, proprio per consentire ai bus di immettersi. "L’inizio dei lavori è previsto per settembre – ha detto il sindaco Angela Bagni – e il costo sarà coperto interamente dalla Città Metropolitana. Si tratta di un progetto al quale abbiamo lavorato a lungo, per rispettare l’impegno preso con i cittadini". La spesa prevista ammonta a 735mila euro, che la Città Metropolitana conta di coprire con le linee di finanziamento del Ministero delle infrastrutture.