Quattro grandi campioni al Premio Fair Play Menarini a Firenze

Una partenza “pirotecnica“con un talk show di livello mondiale per il Premio Internazionale Fair Play Menarini. A dare il via all’edizione 2023 in piazza Signoria, sono stati quattro grandi campioni che (stimolati da Ivan Zazzaroni) hanno raccontato il loro rapporto con lo sport, il fairplay, l’educazione alla correttezza. Così, nella serata alla quale ha partecipato anche l’assessore allo sport Cosimo Guccione, è stato emozionante sentire Tommie Smith (campione olimpico nei 200 metri piani alle Olimpiadi 1968); Edwin Moses (due volte campione olimpico e campione del mondo sui 400 ostacoli); Arrigo Sacchi (ex allenatore del Milan stellare ed ex ct azzurro), e il simbolo della Fiorentina, “l’unico 10”, campione del mondo, Giancarlo Antognoni.

Tommie Smith, diventato famoso anche per il gesto di protesta contro il razzismo (il pugno guantato di nero verso l’alto) sul podio di Città del Messico 1968, ha ricordato: "Il mio è stato un atto di amore. Non ero lì per odiare nessuno. L’amore risolve i problemi. Il gesto con il mio compagno di squadra Carlos è nato sul podio olimpico. Abbiamo combattuto per i diritti dell’uomo. Dovevamo essere visti perché la gente non ci ascoltava". Moses ha sottolineato che "per quelli di noi che partecipano a grandi eventi sportivi, è molto importante che ci sia fair play il più possibile, senza razzismo, senza imbrogli, senza droghe". Sacchi ha rimarcato come in Italia sia difficile fare squadra, nella continua ricerca della vittoria a tutti i costi: "Ho sempre cercato di vincere attraverso il bel gioco, , il dominio, l’innovazione, con tutte persone con l’etica del lavoro. Nel calcio contano forte motivazione-spirito di squadra-gioco".

A incarnare il giocatore al servizio della squadra è proprio Antognoni: "Giocavo per la squadra, non ero egoista, ero più bravo a fare assist che non a cercare il gol personale. In questa serata io sono quello che ha vinto meno, ma ho vinto qualcosa che gli altri non hanno vinto: l’affetto dei fiorentini". "Noi premiamo esclusivamente coloro che sono in grado di raggiungere grandi risultati sportivi rispettando i valori del fair play: sono l’etica, il rispetto dell’avversario e il rispetto delle regole" ha detto Ennio Troiano, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini. Il Premio continua: oggi i premiati saranno accolti al piazzale Michelangiolo per la cena di gala. Domani, invece, il Teatro Romano di Fiesole ospiterà, per la prima volta, la cerimonia di premiazione .