Quattro aspiranti sindaci a Palazzuolo. E il Pd bussa alla porta di Omoboni

A Palazzuolo sul Senio, il più piccolo comune dell’Alto Mugello, mille abitanti, d’improvviso la politica si è animata parecchio. A giugno anche qui si vota per il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Di solito, due sole liste, centrosinistra contro centrodestra. Stavolta potrebbero presentarsi ai nastri di partenza ben quattro liste e altrettanti candidati sindaci. E la particolarità di Palazzuolo non sta solo nella lievitazione del numero delle liste, ma anche negli attori in gioco. Perché sta accadendo di tutto.

A cominciare dall’attuale sindaco Phil Moschetti, scaricato dal suo partito, il Pd, fino all’ipotesi di proporre come nuovo candidato Pd l’attuale sindaco di Borgo Paolo Omoboni, che nel suo comune è in scadenza. Ma proviamo a vedere gli scenari che cambiano di ora in ora e non ci sono ancora annunci ufficiali. Per ora, di certo, vi è il fatto che il Pd palazzuolese ha dato il benservito a Moschetti, denunciando "un’ insoddisfazione pressoché unanime verso l’operato della amministrazione" da lui guidata, e parlando di "senso di abbandono che pervade i cittadini, la mancanza di risposte alle istanze e proposte indirizzate (anche formalmente) a Palazzo Filipponi, la difficoltà nel procedere con i progetti, la situazione sempre più drammatica degli uffici e della macchina comunale, oltre al rapporto difficoltoso con le associazioni di volontariato".

Moschetti però ha deciso di non mollare e si è messo ad allestire una lista tutta sua: "Mi manca l’ottavo nome e sono pronto". In paese c’è chi parlava perfino di un accordo tra Moschetti e il centrodestra di Ridolfi, che fu candidato sindaco cinque anni fa. Ma sembra trattarsi soltanto di voci, perché lo stesso Ridolfi, marradese, ha già fatto sapere che probabilmente sarà ancora lui il candidato per il centrodestra.

Il Pd, per sostituire Moschetti, ha proposto a Paolo Omoboni di candidarsi, alla ricerca di una figura esperta in grado di rimettere in sesto il Comune. Ieri la cosa sembrava fatta, ma manca ancora l’ufficialità.

Chi invece ha già deciso il da farsi è Paolo De Pasquale, palazzuolese doc. "Sì mi sono messo in gioco e ho deciso di candidarmi. Sto cercando le persone per la lista che sarà una vera lista civica: ho infatti invitato persone di tutte le estrazioni, tenendo conto solo delle loro professionalità e del loro impegno verso il paese. Una lista senza alcuna connotazione partitica. Tutte persone molto giovani grado di affrontare la nuova era con dinamiche completamente diverse e con aperture mentale".

Paolo Guidotti