Quattro anni all’ex carabiniere Costa La Cassazione mette la parola fine Ma il processo poteva riaprirsi

Poteva esserci un clamoroso colpo di scena, in Cassazione, per l’ultimo atto del processo per violenza sessuale all’ex carabiniere Pietro Costa, accusato, assieme al collega dell’epoca Marco Camuffo, di violenza sessuale nei confronti di due ragazze americane conosciute alla discoteca Flò durante un intervento di servizio e riaccompagnate a casa sulla gazzella del 112. Era la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017.

All’udienza di ieri, il sostituto procuratore generale Fulvio Baldi aveva infatti chiesto l’accoglimento del ricorso dei due difensori dell’ex carabiniere (circostanza che avrebbe rimandato il procedimento alla corte d’appello di Firenze), ma i giudici della Suprema Corte non sono stati dello stesso avviso. E così la Cassazione ha confermato la pena a quattro anni inflitta a Costa. "Ho contestato i motivi del ricorso - commenta il legale della persona offesa, l’avvocato Gabriele Zanobini - in particolare quello sulla desistenza del rapporto: avrebbe dovuto precedere l’inizio dell’azione e in questo caso non c’è stata".

Per Costa, destituito dall’Arma per questi fatti, potrebbero spalancarsi le porte del carcere.

Con questa sentenza della Cassazione, si chiudono entrambi i capitoli giudiziari della vicenda. L’altro ex carabiniere, Camuffo, è stato definitivamente condannato a quattro anni e quattro mesi e dopo la sentenza, dell’anno scorso, si è consegnato al carcere di Prato.

ste.bro.