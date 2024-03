Quartieri, idea della destra. Big in pista per la presidenza. Ecco Donzelli, Galli e Stella

di Antonio Passanese

FIRENZE

Il centrodestra si prepara alla sfida per le comunali di giugno. Se il Pd pensa di ricandidare ai quartieri tutti i presidenti uscenti (con qualche novità), l’idea che circola in Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega va in tutt’altra direzione. Non è escluso, infatti, che i big dei tre partiti possano scendere in campo per cercare di strappare voti e poltrone al centrosinistra. Dunque, sulle schede elettorali potrebbero comparire i nomi di Giovanni Donzelli, plenipotenziario della Meloni in Toscana, come presidente del Q1, il senatore Paolo Marcheschi al Q2, Mario Razzanelli – che però vorrebbe ritentare la carta di Palazzo Vecchio – al Q3, il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli, al Quartiere 4, e infine, il coordinatore regionale degli azzurri, Marco Stella, al Q5.

Di questa eventualità se ne sta parlando da qualche giorno nelle riunioni di coalizione ma l’ultima parola, e il via libera, dovranno darlo sia i diretti interessati che Roma. "Su Firenze l’attenzione è massima – si fa sapere dal centrodestra – Come d’altronde dimostra quello che sta facendo il governo: dallo stadio ai ristori per gli alluvionati. Avremo una linea chiara, anche per rimediare agli errori fatti da Nardella".

Certo, la discesa in campo dei cinque esponenti spariglierebbe le carte, e il centrosinistra avrebbe un problema in più da risolvere, ma per ora si tratta solo di voci e di idee che però potrebbero trovare conferma già nei prossimi giorni. Bocche cucite in Fdi, Fi e Lega che però non smentiscono l’eventualità di una candidatura, ovviamente per fare il pieno di preferenze. Anche se va detto che il ruolo di presidente di Quartiere non è incompatibile nè con quello da parlamentare nè con quello da consigliere regionale.

Infine, sembra che sabato 6 aprile Eike Schmidt scioglierà la riserva per la sua candidatura a sindaco. Ancora incerto il luogo in cui l’ex direttore degli Uffizi organizzerà la conferenza stampa.