Quartieri 4 e 5, comunità energetiche al via

Nei Quartieri 4 e 5 parte la progettazione delle prime due comunità energetiche in città, grazie al lavoro di Comune, Fondazione Cr Firenze e della società di consulenza Sinloc, partecipata da 11 fondazioni toscane di origine bancaria. L’obiettivo del progetto è produrre, scambiare e consumare energia pulita. Sinloc nelle prossime settimane inizierà una mappatura completa dei due quartieri sia per quanto riguarda abitazioni e edifici pubblici sia per i siti di produzione di energia. Successivamente ci saranno le manifestazioni di interesse e tutti possono farsi avanti, dai privati cittadini alle aziende, dalle associazioni ai soggetti pubblici. Può candidarsi chi ha già un impianto fotovoltaico o chi ha la possibilità a ospitarne uno , chi è interessato esclusivamente a consumare l’energia pulita messa in circolo dalla comunità energetica o i soggetti interessati all’investimento per il suo sviluppo. Una volta definiti benefici attesi e la stima dell’impatto economico, sociale e ambientale verrà definito un modello gestionale e saranno varate le prime Cer fiorentine. Lo studio di fattibilità nell’attuazione del percorso di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili dovrebbe concludersi in sei mesi per essere pronti per la progettazione e la partecipazione ai bandi della Regione attesi per la seconda metà del 2023.

I promotori del progetto daranno la priorità ai plessi scolastici comunali, che ospiteranno dunque i primi impianti di produzione, come era nelle intenzioni del sindaco Dario Nardella. "Le Cer sono il futuro – ha detto l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. Con le Cer teniamo più obiettivi: produrre energia rinnovabile, abbattere le bollette e la povertà energetica, ricostruire la comunità territoriale, dare più competitività a imprese e attività che aderiranno al progetto". Soddisfazione da parte del presidente di Cr Firenze Luigi Salvadori secondo cui si tratta "del momento giusto per agire pensando a nuove forme che possono agevolare il risparmio favorendo anche le fasce più deboli della popolazione".

Niccolò Gramigni