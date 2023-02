"Quartiere disastrato, siamo circondati Auto devastate e drogati davanti alle case"

Un quartiere disastrato. E’ quello detto dell’ex Teatro Comunale. Da Porta al Prato verso Borgognissanti. Più in là dall’altra parte le Cascine. I residenti – quelli per bene – esasperati. Comitati, petizioni, richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Tutto, per invocare aiuto. Lettere anche. Come quella che ci ha inviato Luigi d.A, 61 anni, ex carabiniere andato da poco in pensione. Uno che in carriera ha prestato servizio in passato anche a bordo delle gazzelle dell’Arma, nucleo radiomobile. Sulla strada, a contatto con elementi di ogni risma. Fauna poco o punto raccomandabile. Un tipo dunque molto poco impressionabile. Eppure...

"Eppure da già seria che era la situazione nel nostro quartiere è diventata un autentico disastro? Qui sta succedendo di tutto. Specie nell’ultima, o nelle ultime due settimane la situazione è precipitata. E’ un bollettino di guerra!!.

"Proprio oggi pomeriggio (ieri, ndc) verso le 17,30 c’è stata un’aggressione a una donna in piazza Vittorio Veneto. E’ intervenuta credo la polizia. Non conosco i motivi dell’aggressione, ma c’è da immaginarli".

La lettera prosegue con una lunga teoria di episodi così ricorrenti, così quotidiani, da risultare davvero esasperanti. Intollerabili.

"Lunedì c’è stata una carneficina di auto, un’altra. Macchine spaccate in Corso Italia e in viale Fratelli Rosselli. E il brutto nel brutto è che tutto è accaduto nel primo pomeriggio, neanche più a notte inoltrata. Martedì è stata la volta di via Solferino e via Montebello. Mercoledì ancora di via Montebello – una delle più flagellate dai ladri in cerca di qualsiasi cosa possa essere ’rubabile’ – e di via Magenta".

C’è anche una sorta di triste ’hit’ dei danni subiti. Costosi. "Ad una donna è la terza volta che gli spaccano il finestrino. Ma c’è qualcuno che detiene il record di 4 vetri frantumati". Una delinquenza che richiama per lo più all’attività di spaccio. "Esatto. Sotto e davanti ai portoni, a tutte le ore. Lunedì, sarabnno state le 16 c’era gente intenta a farsi di eroina. Erano accanto al portone del mio palazzo, stavano riscaldando il cucchiaio. Non glien’è fregato assolutamente niente del fatto che io mi fossi fermato a guardarli, mentre aspettavo che scendesse mia moglie. Niente, come se fosse una cosa naturale. Non ne possiamo più. Qui prima o poi succederà qualcosa di eclatante".

