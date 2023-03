Quartiere 4, nasce via Teresa Mattei Firenze ricorda la partigiana Chicchi Fu la più giovane alla Costituente

Era la più giovane tra le 21 donne dell’Assemblea costituente. E la versione definitiva dell’articolo 3 della nostra Costituzione sul tema dell’uguaglianza reca la sua firma. Adesso, settantacinque anni dopo l’entrata in vigore della Carta fondamentale e a dieci anni dalla sua morte, Firenze ricorda Teresa Mattei. Una strada di Firenze (tra via San Bartolo a Cintoia e via dell’Argingrosso) porta il nome della partigiana ‘Chicchi’, fondatrice dei Gruppi di Difesa della Donna a Firenze, costituente e pedagogista. La cerimonia alla presenza dell’assessora alla toponomastica Maria Federica Giuliani e del Gonfalone della città, assieme a Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 e Vania Bagni, presidente Anpi Firenze.