Quarantesima festa della Misericordia

È arrivata alla quarantesima edizione la Festa della Misericordia di Calenzano, appuntamento consueto ed atteso in questo periodo, che prenderà il via domani per concludersi il 2 luglio nell’area del piazzale Leonardo Da Vinci tra via Garibaldi e la Sp8. Il programma prevede, ogni sera, la possibilità di cenare attraverso la pizzeria e stand gastronomici ma anche animazioni e spettacoli, musica dal vivo, esibizioni di ballo, eventi sportivi. Fra le serate da segnalare quella del 16 giugno con lo spettacolo di teatro e canzone "Tuttotoscano 2023" di e con Gianmaria Vassallo, l’esibizione de "I gemelli siamesi" (29 luglio), il Mastisciò con Alessandro Masti (1 luglio), il concerto gospel del 23 giugno. Spazio anche alla bellezza, il 22 giugno, con la tappa calenzanese del concorso Miss Blumare. I più piccoli potranno divertirsi con la baby dance e, novità di quest’anno, con il percorso Baby Dromo. Per gli appuntamenti legati allo sport il 16esimo Trofeo Misericordia di Calenzano- 1° Memorial Stefano Zecchi organizzato, il 19 giugno alle 19, dall’Atletica Calenzano e la dimostrazione promossa dall’associazione sportiva Dojo Kun Karate di Calenzano il 17 alle 20. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

S.N.