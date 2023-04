Quarant’anni di festa del Patrono

Quarant’anni di San Zanobi a Scandicci. Quest’anno la festa per il Santo patrono sarà ancor più solenne, con una Messa che sarà celebrata in piazza della Resistenza, per ospitare più cittadini possibile. La Santa Messa sarà celebrata da monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, ma in precedenza parroco di Casellina.

"Il volto delle comunità cambia col cambiare delle persone, delle modalità di relazione e delle dinamiche sociali, ma non cambia la necessità di aprirsi e interagire con gli altri – dicono i promotori delle iniziative in programma per il quarantennale dell’Istituzione di San Zanobi Patrono di Scandicci –. La consapevolezza che nessuno è bastante a se stesso, spinge ad operare per ricostruire costantemente il tessuto relazionale della nostra comunità cittadina".