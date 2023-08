"Quaranta migranti sono troppi" Il sindaco contro l’arrivo annunciato

Quaranta profughi su mille abitanti: a Palazzuolo sul Senio scatta l’allarme, anche se al momento è soltanto un’ipotesi, e potrebbe passare qualche mese, prima del loro arrivo. "Se qualcuno dice che siamo razzisti – avverte il primo cittadino, Phil Moschetti – vado subito a denunciarlo. Perché il nostro paese è una comunità che sa accogliere. Penso all’arrivo recente di numerosi ucraini, accolti in numero rilevante".

Tuttavia stavolta l’amministrazione comunale è preoccupata e decisamente contraria alla creazione di un insediamento così consistente. Perché creare un centro di accoglienza ampio, ubicato peraltro in pieno centro – visto che si ipotizza l’uso dell’albergo Biagi (ora chiuso), che si affaccia sulla strada principale del paese, accanto a negozi ed abitazioni, qualche problema potrebbe crearlo. A preoccupare Moschetti è la localizzazione, ma anche il numero. "In un paese che conta un migliaio di residenti, 40 migranti – nota – significano il 4% della popolazione".

Comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono, ma il Comune si è già mosso. "Siamo all’oscuro di questa operazione, della quale si sente parlare da una ventina di giorni – dice il sindaco –. Ma ci siamo subito attivati, non appena appresa l’ipotesi, e dal governo in giù – io a Roma qualcuno conosco – abbiamo interloquito ad alto livello".

Moschetti insiste sul numero troppo alto: "Siamo pronti a fare la nostra parte, ma si deve tener conto del rapporto percentuale con gli abitanti, e occorre chiedere lo stesso livello agli altri Comuni. La nostra comunità è nettamente contraria a soluzioni raffazzonate, improvvisate, baraccopoliste".

Creeerebbero tensioni in paese, renderebbero difficile se non impossibile ogni processo di integrazione vera, e sarebbe quindi un danno per gli stessi migranti. Neppure si sa ancora chi dovrebbe gestire il nuovo centro di accoglienza a Palazzuolo sul Senio. Il sindaco ha chiamato la Caritas ma la risposta, dice Moschetti, è stata chiara: "Non ne sappiamo di nulla". Così il sindaco chiude la porta: "Non siamo disposti ad accettare in nessun modo soluzioni occasionali e inventate all’ultim’ora: è poco rispettoso sia per la comunità chiamata ad accogliere le persone, sia per le persone che dovrebbero essere ospitate.

Paolo Guidotti