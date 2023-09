Quaranta “angeli” a Calenzano per sistemare 13 panchine al Parco del Neto

Non è passato certo inosservato l’intervento che, nei giorni scorsi, ha visto protagonisti all’interno del parco del Neto, il maxi polmone verde al confine tra Calenzano e Sesto, un folto gruppo di cittadini, volontari della Fondazione Angeli del Bello e dipendenti di un importante brand della moda. Quaranta persone in totale che hanno proseguito le attività iniziate nella scorsa primavera - quando nel parco erano state ripulite tutte le caditoie dei flussi di acqua presenti – dedicandosi al ripristino delle panchine, scartandone e verniciandone 13, e una seduta di tavolo, dopo avere scartato e riverniciato anche la bacheca posta all’ingresso principale e ripristinato la fontana.

"Insieme è stato fatto tanto per il Parco – sottolinea il presidente della Fondazione, Giorgio Moretti –. A Calenzano hanno sede tante aziende, e gli Angeli del Bello si mettono a disposizione per organizzare queste esperienze di volontariato aziendale utili per le aziende, per le persone che intervengono e l’intera comunità".

La collaborazione con gli Angeli del Bello a Calenzano è iniziata da qualche mese – commenta invece il vicesindaco con delega al Verde pubblico Alberto Giusti – e siamo stati felici di dare spazio a questa realtà che si affianca alle associazioni calenzanesi che da sempre curano il Parco del Neto e il nostro ambiente urbano. Gli Angeli del Bello possono essere un’esperienza civica da riproporre anche in altre parti della città per i nostri spazi verdi più frequentati e vissuti dai cittadini".

