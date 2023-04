Quando sul muro scrissero ’sesso’

Non è una testimone del fatto in quanto tale, non ha visto nulla della scena incriminata. Le cinesi, il corpo inanimato. Si è accorta del dramma a pochi metri da casa quando ha cominciato a sentire le sirene e ha vedere i lampeggianti. Ma la memoria storica di una vicina della casa di via Lungo l’Affrico, è preziosa. Fissa un particolare importante. Ricorda in modo molto nitido che "tempo addietro, saranno stati due anni fa circa, qualcuno si dilettò a scrivere molte scritte tipo ’sesso’, ’qui sesso’ e altro intorno a quella palazzina al civico 222". E da come lo dice, da come racconta la circostanza, non sembrava un modo goliardico e canzonatorio. Piuttosto un avvertimento. Ma vai a sapere".

Un altro vicino spiega alla moglie che farà un po’ più tardi, che tornerà a casa un po’ dopo il solito per rendersi conto dell’accaduto. "Mah, non so di giri particolari. O almeno: non posso dire, pur stando in zona, che ci fosse un traffico, un via vai ininterrotto. Anche perché in questa zona ci sono, vicini, almeno due centri di massaggi ufficiali, per così dire. Con tanto di insegne. Qui il punto è decisamente più discreto. Però ora a ripensarci, forse..". Se non tutti, molti sapevano.

g.sp.