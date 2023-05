Quando lo scandalo è altrove

Gabriele

Canè

Cecilie Hollberg ha un sorriso aperto, latino, e un inevitabile piglio germanico. Forte. Tenace. E non si sa bene, vedendoli accanto, se è il David che custodisce lei, oppure lei, da direttrice della Accademia, che custodisce il David. Il quale dopo secoli di onorata e venerata carriera, si trova a vivere anni complessi, connotati da picchi di eccellenza artificiale e da abissi di stupidità umana. Un’epoca in cui il sesso esonda ovunque, ma chissà perché è il suo composto e discreto organo maschile a diventare un problema. Una preside americana è stata sospesa per aver fatto una lezione su di lui; alla expo di Dubai è stato camuffato per non turbare le coscienze degli sceicchi, quelli che vanno a Parigi a fare il ramadan, nella speranza che Maometto (forse) non li veda. Adesso è capitato che una pubblicità con la stupenda statua sia stata censurata in Scozia: "inappropriata" per la sua nudità, e alla fine, come in Dubai, dimezzata per poter essere esposta. Oddio, in questo caso il David promuoveva dei ristoranti e si mangiava una pizza, atteggiamento non proprio rinascimentale, e per di più in contrasto con la recente sentenza del tribunale sul diritto di immagine (se lo riproduci, paghi). Ma che sia la sua parte bassa uno scandalo, rientra appunto in questa fase di demenziale recrudescenza puritana sul capolavoro di Michelangelo. Nessun freno, invece, nessuno scandalo, per gli ambulanti abusivi che fuori dall’Accademia vendono di tutto in falangi che filtrano e bloccano entrate e uscite dei visitatori, con la stessa impunità con cui si contrabbandano sigarette ai quartieri spagnoli. Spettacolo che, guarda caso non capita di vedere al Louvre, al Prado, ovunque. Hollberg è preoccupata. E arrabbiata. Ha ragione. Abbiamo i vigilantes per la movida. Per il decoro della città e il rispetto della legge, forse basterebbero i vigili. Tutti interi, però. Come il David.