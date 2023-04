Quando l’arte si affretta Adagio Teshigawara e le poesie danzanti

di Giovanni Ballerini

La Biennale Danza di Venezia gli ha conferito lo scorso luglio il Leone d’Oro alla carriera premiando la sua capacità di costruire interi ecosistemi artistici. Ma l’arte coreutica di Saburo Teshigawara, sicuramente uno dei maggiori coreografi contemporanei, continua a regalare spunti e sogni in movimento da gustare con gioia. Per la prima volta a Firenze, il grande artista, nato a Tokyo nel 1953, presenta a Cango Cantieri Goldonetta di via Santa Maria mercoledì 12 e giovedì 13 aprile alle 20 la sua nuova creazione, ‘Adagio’, che vede il poliedrico danzatore protagonista in scena insieme alla storica collaboratrice Rihoko Sato.

Artista totale, coreografo e danzatore, ma anche pittore, disegnatore, scenografo, regista cinematografico e scultore, Saburo Tshigawara, che ama definire la danza come scultura d’aria, di luoghi, di tempo, ha scelto di accompagnare la sua nuova creazione con gli adagi di Mahler, Beethoven, Bach, Mozart, Rachmaninov, Ravel e Bruckner.

"Quando danzo un adagio – spiega Saburo Teshigawara – il mio corpo si fonde e il mio cuore è sospeso nello spazio per dissolversi nel nulla. Le parole lentamente evaporano e quando anche la realtà e i pensieri spariscono, sento che sto vivendo la vita e la morte". In questa affascinante pièce, i gesti del grande artista si uniscono, come in un rituale, a quelli di Rihoko Sato. I due appaiono sospesi in un tempo irreale, alla ricerca dell’essenza che si manifesta con preziosa profondità nell’incontro tra musica e danza. Come poesie coreografiche, le intense interpretazioni dei due magnifici danzatori mostrano tutta la potenza e l’incanto dei corpi in movimento. La coreografia trasmette la percezione di dilatazione dello spazio e del tempo molto presente in tutta la filosofia giapponese.