Quando Cameo e Mariposa si contesero la leadership

La dottoressa Barbara Vallotti ci ha fatto da guida nel mostrarci le meraviglie dell’allevamento e ne approfittiamo per rivolgerle qualche domanda.

A chi e come è venuta l’idea di usare gli alpaca per la pet therapy?

"Un giorno su Focus ho letto un articolo in cui si parlava del carattere mite di questi animali, originari del Sud America".

Ci racconta qualche curiosità che riguarda gli alpaca? "Quando arrivarono dal Trentino i primi quattro alpaca, il gruppo aveva già scelto chi fosse il capo: Cameo, dal pelo nero. Sempre un po’ in disparte, controlla che non ci siano pericoli per il gregge. Dopo del tempo, arrivò Mariposa e ci fu un avvenimento memorabile. Mariposa voleva prendere la leadership del gruppo e scalzare Cameo. Manifestò questa sua volontà ponendosi per cinque giorni di fronte a Cameo e sputandogli addosso di continuo (si interrompeva solo per mangiare e fare i bisogni). Cameo, fermo in un angolo, non reagiva, finché un giorno si è alzato e ha cominciato a correre. Tutti gli altri lo hanno seguito. Mariposa si è guardata intorno: era sola. E si è messa anche lei a correre dietro a Cameo, riconoscendo così che il capo era lui".