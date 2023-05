"Qualità, sicurezza e decoro Sono le mie tre parole chiave"

Se dovesse indicare i tre punti principali del suo programma quali sceglierebbe?

"Siamo al lavoro per restituire ai cittadini una città che offra servizi, spazi di aggregazione, iniziative ed eventi culturali di qualità, sicurezza e decoro. Per questo ci attiveremo subito per riportare a bordo delle ambulanze il medico 118 (oggi assente), per aprire fino alle 24 il Comando della polizia municipale, per istituire il Daspo urbano e per sbloccare i lavori e costruire la nuova scuola dell’infanzia in via Gramignano".

Il tema del lavoro oggi è centrale, ad esempio la crisi della Gkn, cosa prevede di fare su questo punto se sarà sindaco?

"Conosco sulla mia pelle cosa sia la disoccupazione. Saremo presenti a tutti i tavoli che riguarderanno l’ex Gkn e saremo netti nel garantire che l’immobile mantenga la destinazione di attività produttiva. Saremo al fianco dei lavoratori e degli imprenditori e stabiliremo un rinnovato rapporto con gli ispettori dell’Asl per garantire più sicurezza e creare una cultura del lavoro sicuro e ben retribuito".

Tramvia: sul capolinea della linea T4.2 (Piagge-Campi) sono state riscontrate criticità da parte dei cittadini: cosa intende fare? E su futuri nuovi tracciati tranviari per migliorare la viabilità all’Osmannoro?

"Ci attiveremo per cambiare il tracciato, salvaguardare piazza Aldo Moro e attestare il capolinea (passando da via Masaccio), in via don Gnocchi. Sulla tramvia verso l’Osmannoro avevo già proposto in passato un Consiglio comunale congiunto con Sesto per avviare la progettazione. Da qui ripartiremo".

Come è possibile migliorare la mobilità sul territorio?

"Serve una rivoluzione: adotteremo il nuovo piano del trasporto pubblico, andremo a creare una ‘Circolare urbana’ che interconnetterà tutte le frazioni e sposteremo il capolinea del 35, dall’Indicatore fino a Sant’Angelo a Lecore. Chiederemo un potenziamento della stazione di San Donnino e faremo partire la nuova linea su gomma (mai decollata) da Campi fino alla stazione ferroviaria di Pratignone".

Aeroporto: cosa pensa dell’attuale progetto di ampliamento dello scalo?

"La nuova pista e il nuovo scalo andranno a impattare sulla qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare per i residenti di Capalle, Fornello e Limite. Il progetto scaturito dal ‘Nuovo Masterplan’ non ci soddisfa e non ci può trovare favorevoli, in quanto non risolve alcuni punti nodali del problema dei sorvoli".

Come fare a rilanciare il centro che sembra avere perso la sua vivacità? E le frazioni?

"Riapriremo il ponte alla Rocca in doppio senso di marcia h24, mentre in via Santo Stefano metteremo il senso unico (direzione Firenze) con corsia centrale con ampi camminamenti pedonali e lo spazio per dehors. La direzione di marcia opposta sarà garantita dal cambio di senso di via Don Minzoni. Individueremo in giunta un assessore delegato e nomineremo dei coordinatori per ogni frazione che si rapporteranno continuamente col sindaco".

Perché dovrebbero votarla?

"In oltre 13 anni, da consigliere comunale di opposizione, ho dimostrato di amare la città e di avere un disegno di sviluppo. Perché da sempre ascolto la gente e oggi, con la coalizione che mi sostiene, ho individuato obiettivi chiari e di estrema concretezza, distanti da quelle chiacchiere inconcludenti che cercano facile sponda nell’altrui delegittimazione. Tutti insieme sapremo trovare le soluzioni giuste per portare forza e speranza nella vita dei campigiani. Con onestà e competenza".

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà primo cittadino?

"Chiamerò subito Chiara Francini e la inviterò per ritirare il premio Levriero: a Sanremo ha citato Campi e merita un riconoscimento. Poi mi attiverò per confermare il finanziamento per realizzare la circonvallazione Ovest e prenderò contatti con questore e prefetto per dire basta allo spaccio e tornare a essere una città più sicura, più viva e più bella".

Barbara Berti25 - continua(Sabato 6 abbiamo pubblicato l’intervista a Fabbri, da martedì 9 pubblicheremo le rimanenti)