Quale futuro per il commercio artigianale Tutte le proposte della Cna regionale

Rimanere fedeli alla propria identità artigiana affrontando la sfida della ‘nuova prossimità’: è questo l’elemento centrale della ricerca realizzata da Cna Turismo e Commercio Toscana in collaborazione con Fondazione Cna Opera illustrata durante il convegno "Il Commercio artigiano: le proposte di Cna Turismo e commercio" al quale hanno partecipato il presidente di Cna Toscana Luca Tonini, il vicepresidente nazionale di Cna Turismo e Commercio Roberto Masi, il segretario della Fondazione Cna Opera Alessandro Farisei, la coordinatrice regionale Paola Lorenzini, la presidente regionale di Cna Turismo e Commercio Elisabetta Norfini e Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana.

L’indagine, condotta da Gaetano Aiello, docente ordinario di Economia e gestione delle Imprese dell’Università di Firenze, si è basata su un campione di imprese che operano nell’ambito del commercio artigiano al dettaglio: si tratta di aziende che tengono assieme attività di commercializzazione rivolte direttamente al consumatore finale con attività di realizzazione di prodotti e servizi artigianali. A seguito dell’analisi sono stati costruiti i modelli del nuovo commercio artigiano che seguono sostanzialmente due variabili: l’accessibilità (personale-digitale) e l’esperienza (tradizionale-innovativa). Su queste direttrici si declina il concetto di nuova prossimità.

Sono quattro i profili strategici delineati e che, per Aiello "possono essere utili alla pianificazione urbanistica della città": "Ci ritroviamo" ossia le imprese che privilegiano il contatto personale e più legate alla tradizione, "Nuove esperienze assieme", le imprese che offrono esperienze di acquisto innovative preferendo comunque il contatto diretto, "Vicini ovunque" e quindi le imprese tradizionali che privilegiano la rete e "Nuove esperienze ovunque" le imprese che preferiscono i canali online e offrono esperienze di acquisto innovative. "Questa ricerca è utile per comprendere qual è il quadro attuale del settore – spiega Norfini -. Lo studio è un punto di partenza per elaborare le politiche strategiche che possano salvaguardare l’identità della nostra regione. Alla Regione Toscana chiediamo di aprire tavoli condivisi".

Rossella Conte