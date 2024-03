"Qualcuno non ha capito che deve differenziare"

"L’errore più comune? Pensare che si possa ancora gettare tutto nell’indifferenziato. Il caso più singolare? Un cittadino rimasto col garage bloccato per i rifiuti edili abbandonati da un’azienda, che siamo riusciti a rintracciare e multare". Leonardo Venuti è uno dei 16 ispettori di Alia attivi nell’area fiorentina. Lavora nel settore dal 1995, quando fu assunto dall’allora Fiorentina Ambiente, e si occupa di controlli sui conferimenti dal 2018.

Come è organizzato il vostro lavoro in città?

"Ci muoviamo in coppia nei vari quartieri, più una squadra aggiuntiva nel centro storico. Il nostro monitoraggio viene fatto sulla base di segnalazioni per errati conferimenti, abbandoni, mancata differenziazione e orari sbagliati".

Quando scattano le multe?

"Cerchiamo di applicare il buonsenso. Se un cittadino sbaglia giorno nell’esporre il ‘porta a porta’ non facciamo scattare la sanzione. Cosa diversa se, per esempio, ci accorgiamo che la cucina di un ristorante, in modo sistematico, getta tutti i rifiuti nello stesso sacco, senza differenziare. In questo caso la multa parte subito. Ed è salata: da 100 a 350 euro".

Come trovate i responsabili?

"Ispezioniamo il rifiuto per trovare eventuali indizi che ci permettano di individuare il trasgressore. Ci sono tanti elementi utili: il più frequente è la presenza di scatole dei corrieri con gli indirizzi dei destinatari. In altri casi troviamo lettere, bollette, fatture, marchi… Una volta individuato il soggetto, lasciamo un avviso per errato conferimento, con i nostri recapiti. Cerchiamo anche di spiegare sempre cosa abbiamo trovato e perché verrà fatta una sanzione".

Cosa dicono i multati?

"La contestazione più frequente riguarda l’idea di poter fare solo la raccolta indifferenziata. Alcuni cittadini, per fortuna sempre meno, sono convinti che quello a differenziare sia solo un invito. Ci dicono ‘ma io preferisco mettere tutto insieme’, come se fosse una strada percorribile. Non lo è: differenziare è obbligatorio".

Li.Cia.